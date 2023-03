Blaulicht, Martinshorn, Knallgeräusche: Großangelegte Polizei-Übung in Gerolstein

GEROLSTEIN. Am morgigen Samstag, den 25. März 2023, findet im St.-Matthias-Gymnasium in Gerolstein in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine gemeinsame Übung von Polizei und DRK statt.

Dabei wird ein polizeiliches Einsatz- und ein Rettungsdienstszenario unter realitätsnahen Bedingungen simuliert und ein abgestimmtes Einsatzkonzept geübt.

Aufgrund dieser Übung wird es in Gerolstein und insbesondere im Nahbereich der Schule zu vermehrten Fahrzeugbewegungen sowie zu Geräuschsimulationen kommen. Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdiensten werden unter realistischen Bedingungen an das Gymnasium anfahren. Dabei werden sie auch Sondersignale – Blaulicht und Martinshorn – einschalten. Auch Knallgeräusche werden zu vernehmen sein. Auf dem Schulgelände werden sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Menschen, die entsprechende Übungen ausführen, bewegen.

Zur Absicherung des näheren Übungsraums werden die unmittelbar an das Gymnasium anschließenden Straßen Digoinstraße und Im Leutersfeld sowie die Fußwege zwischen Aloys-Schneider-Straße / Digionstraße und zwischen Gymnasiumstraße / Im Leutersfeld für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Bewohner dieser Straßen und die unmittelbaren Anwohner des Gymnasiums wurden bereits persönlich oder mit einem Flugblatt über diesen Einsatz informiert.

Die Veranstalter, die Polizeidirektion Wittlich und das Deutsche Rote Kreuz, bitten um Verständnis für die begleitenden Umstände sowie für eventuelle kurzfristige Verkehrsbehinderungen. Es handelt sich bei der Übung um eine nicht öffentliche, interne Trainingsmaßnahme. Daher ist eine Teilnahme der Öffentlichkeit oder unbeteiligter Interessierter leider nicht möglich.

Für Rückfragen am Samstag sollen Bürgerinnen und Bürger sich unter der Telefonnummer 06591/95260 vertrauensvoll an die Polizeiwache Gerolstein wenden. Für Rückfragen bitte NICHT den Notruf 110 wählen, damit dieser für echte Notrufe zur Verfügung steht. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)