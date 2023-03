++ Vorbericht: Den Negativlauf stoppen – Eintracht Trier empfängt Fulda im Moselstadion ++

TRIER. Nächste Chance für die Trierer Eintracht einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu schaffen! Am morgigen Samstag, 14 Uhr, empfängt der SVE im heimischen Moselstadion (ab 13:50 Uhr im SVE-TV Livestream bei Leagues) die Gäste der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Präsentiert wird die Partie von Eintracht-Partner Sparkasse Trier, die nicht nur als „Sponsor of the Day“ das Spiel begleitet, sondern mit einer tollen Aktion für eine schöne Kulisse sorgt: Etwa 300 Jugendspieler aus der Region werden auf der Tribüne mit den Blau-Schwarz-Weißen mitfiebern.

Die Ausgangslage der Eintracht

Nach der achten Niederlage in Folge hofft SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann erneut auf die ersten Punkte, um den Negativlauf zu stoppen. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Nicht- Abstiegszone fünf Zähler.

Der Gegner SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Die SG Barockstadt Fulda steht mit 30 Punkten auf Platz elf der Regionalliga Südwest. Auswärts konnte die SGB elf Punkte nach elf Spielen sammeln. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Fulda neun Punkte einfahren (2 Siege; 3 Unentschieden; 5 Niederlagen). Bester Angreifer der Barockstädter ist der 29-jährige Marius Löbig mit sechs Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth (Knieverletzung), Kevin Heinz (Infekt) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Wir wollen über längere Zeit unser Spiel durchziehen. Unsere Fans unterstützen uns überragend, deshalb möchten wir Ihnen mit Punkten etwas zurückgeben. Wir wollen alles auf den Platz bringen und die nötigen Punkte erzwingen.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und die SG Barockstadt Fulda einmal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am siebten Spieltag der aktuellen Regionalligasaison. Beide Mannschaften trennten sich am Ende vor 2.000 Zuschauern mit 0:0 (0:0). Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Lars Erbst. Ihm assistieren Marc List und Marvin Nonninger. Bislang leitete die 28- jährige Schiedsrichter 30 Spiele in der 3. Liga, 31 Spiele in der Regionalliga Südwest und 34 Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.

Facts zum Stadionbesuch:

– Stadion, Verkaufsstände und Kassen öffnen um 12:30 Uhr.

– Die zur Rückrunde bestellten Dauerkarten können an der Kasse für hinterlegte Karten

abgeholt werden.

– Es wird vor Ort eine Tageskasse geben, der SVE empfiehlt dennoch den Tickets im Vorverkauf

über Ticket Regional zu erwerben.

– Insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssituation (derzeitige Straßensperrungen in Trier)

wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.