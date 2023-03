25 Einsatzkräfte vor Ort – Industriebrand sorgt für Feuerwehreinsatz in Mertesdorf

MERTESDORF. Blaulicht, Feuerwehr und Rauch – Einsatz am Donnerstagmittag in Mertesdorf.

Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ruwer mitteilt, kam es am heutigen Donnerstagmittag, 23. März, gegen 13.30 Uhr zu einem Industriebrand in einem Müllverwertungsbetrieb in Mertesdorf. Demnach stellte der Einsatzleiter vor Ort fest, dass es aufgrund eines maschinellen Defekts zu einer Rauchentwicklung in einer Halle kam.

Der Einsatz für die 25 Feuerwehrkräfte konnte jedoch schließlich zeitnah beendet werden.