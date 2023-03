Polizei gewährt exklusiven Einblick: “Access All Areas” bei der Polizeiinspektion Trier

TRIER. Wer schon immer mal hinter die Kulissen der Polizeiarbeit blicken wollte, bekommt am Donnerstag, den 30. März 2023, die Chance dazu. Die Polizeiinspektion Trier öffnet unter dem Motto “Polizei. Backstage. Access All Areas” ihre Pforten in der Kürenzer Straße und gewährtvon 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr einen exklusiven Einblick in den polizeilichen Alltag.

Neben Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei mit ihren jeweiligen Einsatzmitteln und Fahrzeugen wird auch die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier dabei sein. Wir bieten einen zwanglosen Austausch zur täglichen Arbeit Eurer Trierer Polizei an. Hierbei können natürlich auch alle Fragen rund ums Einstellungs- und Auswahlverfahren besprochen werden.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, an Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen.

Vertiefende Informationen hierzu gibt es auch auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter nachfolgendem Link: https://s.rlp.de/Qq0C8

Damit Ihr einen der begehrten Backstage-Pässe bekommt meldet Euch gerne jederzeit mit vollständigem Namen und Geburtsdatums per E-Mail (pitrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 0651-9779 5210 bei der Polizei Trier an.