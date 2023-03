Festnahme in Igel: Bundespolizei schnappt jugendlichen Ausbrecher aus Luxemburg

TRIER. Die Bundespolizei nahm am Mittwochmorgen einen aus der Jugendhaftanstalt in Luxemburg entwichenen Strafgefangenen am Bahnhof Igel fest.

Der 17-jährige Portugiese war am 21.3.2023 aus der Jugendhaftanstalt in Luxemburg ausgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Bei einer Durchsuchung wurden 6,5 Gramm Haschisch in seiner Unterhose aufgefunden und sichergestellt.

In Absprache mit der zuständigen Polizei in Luxemburg erfolgte die Übergabe des Jugendlichen, zwecks Haftrückführung, am Grenzübergang Wasserbilligerbrück. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)