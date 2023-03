Trier: Schüleraustausch mit Frankreich – Bürgermeisterin begrüßt Jugendliche aus Metz

TRIER. Bürgermeisterin Elvira Garbes hat in dieser Woche Oberstufenschüler des Lycée Fabert aus Triers Partnerstadt Metz im Rathaus begrüßt. Die Jugendlichen waren im Rahmen eines Schüleraustauschs mit dem Max-Planck-Gymnasium zu Gast in Trier.

Garbes betonte in ihrer kurzen Ansprache, wie froh sie sei, dass Besuche wieder möglich seien: „Und besonders wichtig ist der Austausch zwischen euch jungen Menschen“, sagte sie zu den 16- bis 18-Jährigen. Thema des einwöchigen Austauschs, der drei Tage in Trier und zwei Tage in Metz stattfand, war das Thema Nachhaltigkeit. Wie Lehrerin und Koordinatorin Katharina Klüsche berichtete, haben die Jugendlichen ihren CO2-Fußabdruck berechnet und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auf Deutsch und Französisch behandelt.

Auch eine Führung im Stadtmuseum gemeinsam mit Claudine Sauer, Vorsitzende der Deutsch-Französischen-Gesellschaft Trier, stand auf dem Programm. In Metz ging es dann vor allem um die Themen Mülltrennung und -vermeidung. (Quelle: Stadt Trier)