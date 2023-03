++ Kreis Bernkastel-Wittlich: Ann-Kathrin hat Leukämie – Typisierungsaktion am 2. April ++

Familie und Freunde rufen zur Typisierung für 20-Jährige auf: 2. April in Gornhausen.

Ann-Kathrin aus Gornhausen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, möchte ihre Ausbildung zur Erzieherin beenden, will Hunde-Opa Jack den Lebensabend versüßen, sich um Pferd Danny kümmern und für ihre Familie und Freunde da sein. Doch all ihre Pläne liegen jetzt auf Eis, denn die 20-Jährige hat Leukämie. Um für sie den passenden Lebensretter oder die passende Lebensretterin zu finden, wird jetzt gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung zur Typisierung als Stammzellspender:in aufgerufen: am Sonntag, 2. April, im Bürgerhaus Gornhausen, von 12 bis 17 Uhr.

Stammzellen spenden rettet Leben!

Es ist Valentinstag. Überall rote Herzen – Verliebte freuen sich auf einen romantischen Abend, verpacken Pralinen, kaufen Blumen. Doch für Ann-Kathrin und ihre Familie ist es der Tag, an dem der Boden unter ihnen wegbricht. Angefangen hat es mit Ohrenschmerzen, gegen die kein Antibiotikum hilft. Ann-Kathrin fühlt sich nicht gut und die Beschwerden werden stärker. Dann geht alles ganz schnell: Der Hausarzt überweist sie ins Krankenhaus. Sie wird untersucht und verlegt – findet sich plötzlich wieder in einer Klinik für Onkologie, mit der Diagnose Leukämie. Der 20-Jährigen und ihrer Familie bleibt keine Zeit, das zu realisieren – die Behandlung mit Chemotherapie beginnt sofort. Schnell steht fest, die herkömmlichen Behandlungen können sie nicht heilen. Nur mit Hilfe einer Stammzelltransplantation kann Ann-Kathrin überleben.

Familie bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Patchwork-Familie ist entsetzt. Nach dem Schock mobilisiert Ann-Kathrin all ihre Kräfte: „Es hilft mir nicht, den Kopf hängen zu lassen. Ich will positiv denken, gesundwerden und meine Ausbildung beenden.“ Um sie zu retten, geht die Familie jetzt den nächsten Schritt: Mit einer Typisierungsaktion möchten sie die Suche nach einer passenden Stammzellspenderin oder einem passenden Spender ankurbeln.

Schwägerin Bianca Stein nimmt die Organisation in die Hand: „Nur, wer typisiert ist kann überhaupt als möglicher Lebensretter gefunden werden! Bitte helft uns, Ann-Kathrin zu retten und registriert euch am 2. April im Bürgerhaus Gornhausen. Je mehr sich aufnehmen lassen, umso besser stehen die Chancen, einen passenden Spender zu finden – für Ann-Kathrin, aber auch für andere Betroffene!“ Eine entscheidende Rolle spielen dabei die sogenannten genetischen Gewebemerkmale. Sie kommen in unzähligen Kombinationen vor. Um Spenderin oder Spender zu werden, müssen diese jedoch mit denen eines Patienten oder einer Patientin wie Ann-Kathrin übereinstimmen.

Leukämie – Jeder kann helfen!



Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft in der Region ist groß. Klassenkameraden, Vereinskollegen, die Dorfgemeinschaft – alle senden Grüße, Nachrichten und wollen Ann-Kathrin zeigen, dass sie an ihrer Seite stehen. Bei der Organisation des Aufrufs wird Bianca Stein von der Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands erster Stammzellspenderdatei, unterstützt. Aber auch ihre Chefin und das Team beim » Pflegedienst Benz Veldenz, der » Reitverein Gornhausen sowie viele weitere greifen ihr unter die Arme: „Unzählige Menschen haben sich bei mir gemeldet. Menschen im Dorf und Firmen wollen Plakate verteilen oder Geld spenden. Ein paar Leute haben sich zusammengetan, um am Aktionstag bei einer Tombola Geld zu sammeln. Für Kinder wird es vor Ort Ponyreiten gegen eine Spende geben. Ann-Kathrins Schulklasse organisiert ein großes Benefiz-Kuchenbuffet und wir planen einen Imbissstand. So kann wirklich jeder am 2. April Ann-Kathrin, aber auch anderen Betroffenen helfen – mit einer Typisierung oder einer Geldspende.“

Genetischer Zwilling gesucht: So funktioniert die Typisierung

Fabian Korb von der Stefan-Morsch-Stiftung erklärt, wie die Registrierung als Stammzellspender im Bürgerhaus funktioniert: „Man füllt eine Einwilligung aus und gibt eine Speichelprobe ab. Wer Fragen hat, kann sich direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wenden. Das dauert nur wenige Minuten, allerdings kann es, je nach Andrang, zu Wartezeiten kommen.“ Erwachsene bis 40 Jahre und Jugendliche ab 16 (mit dem Einverständnis der Sorgeberechtigten) können sich kostenlos in die Stammzellspenderdatei aufnehmen lassen. Auch wer älter ist kann mitmachen, wird aber darum gebeten, die Registrierungskosten von 40 Euro selbst zu übernehmen.

Fabian Korb betont: „Da unsere Stiftung diese Registrierungskosten mithilfe von Spendengelder finanziert, die leider nur begrenzt zur Verfügung stehen, möchten wir die Typisierung für diejenigen kostenlos ermöglichen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit tatsächlich in Frage kommen. Je älter man ist, umso geringer ist aus medizinischen Gründen die Chance, noch ausgewählt zu werden.“ Wer schon jetzt Geld spenden möchte, kann ab sofort an das Spendenkonto der Stefan-Morsch-Stiftung überweisen. Jeder Euro hilft!

Spendenkonto der Stefan-Morsch-Stiftung: Stichwort: Hilfe für Ann-Kathrin,

DE76 5625 0030 0000 2222 24, BIC: BILADE55XXX, Kreissparkasse Birkenfeld

Antworten auf die häufigsten Fragen zu Typisierung und Stammzellspende findest du in unseren » FAQs. Du kannst dich außerdem auch mit nur wenigen Klicks » online typisieren – jetzt auf unserer Homepage!