Osterfeuer: Langjährige Tradition in der Eifel – Tierschützer sprechen von “Todesfalle”

TRIER. Die Eifel ist eine der schönsten Regionen in Deutschland, die bekannt ist für ihre malerischen Landschaften, ihre malerischen Dörfer und ihre einzigartige Kultur. Eine der besonderen Traditionen, die in der Eifel gepflegt wird, ist das Osterfeuer – eine “tödliche Tradition” nach Meinung der Tierschutzorganisation PETA, welche Tipps zur Durchführung gibt und an die die Veranstalter appelliert.

Das Osterfeuer ist eine alte Tradition, die in vielen Teilen Deutschlands und Europas gefeiert wird. Es ist eine Feier, die den Beginn des Frühlings und die Auferstehung Christi feiert. In der Eifel wird das Osterfeuer in der Regel am Abend des Ostersonntags entzündet, nachdem die Ostereier gefunden und das Osteressen genossen wurde.

Lange Geschichte und Tradition in der Eifel

Das Osterfeuer in der Eifel hat eine lange Geschichte und ist eng mit der bäuerlichen Tradition der Region verbunden. In früheren Zeiten wurden im Frühjahr die Ställe und Scheunen gereinigt und ausgemistet. Das Material, das dabei anfiel, wurde dann auf einem Haufen gesammelt und später am Ostersonntag verbrannt. Das Osterfeuer hatte dabei auch eine religiöse Bedeutung, da es als Symbol der Auferstehung Christi und des Sieges über den Tod gesehen wurde.

Heutzutage hat das Osterfeuer in der Eifel noch immer eine wichtige Bedeutung. Es ist eine Gelegenheit für die Menschen, zusammenzukommen und die Frühlingszeit zu feiern. Die Feuer werden in der Regel von den örtlichen Feuerwehren organisiert und sind oft ein Highlight im Veranstaltungskalender der Dörfer und Gemeinden.

PETA appelliert an Verantworliche:

„Jedes Jahr verbrennen viele Tiere qualvoll bei lebendigem Leib in Osterfeuern, weil keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden“, so Peter Höffken. „Dieses Leid ist leicht zu vermeiden, wenn einige wenige Schritte beachtet werden. Bestenfalls wird auf das Abbrennen aber komplett verzichtet und der Stapel den Tieren dauerhaft als Unterkunft überlassen.“

PETA gibt Tipps:

– Im Frühling sind viele Tiere mit dem Großziehen ihrer Kinder beschäftigt und suchen daher nach sicheren Unterschlüpfen. Noch unerfahrene junge Tiere oder fürsorgliche Elterntiere werden ihr Versteck nur ungern verlassen. Ein bisschen Lärm zu machen, um die Tiere herauszutreiben, reicht nicht.

– Auch Igel, die sich bei Gefahr zusammenrollen, statt zu fliehen, nachtaktive Tiere, die tagsüber und am Abend noch inaktiv sind, oder Bodenbrüter, die sich bei Gefahr ducken, können in den Flammen den Tod finden. Deshalb muss auch der Boden des Holzhaufens sorgsam inspiziert werden.

– Je lockerer das Material – vor allem im ersten unteren halben Meter – aufgeschichtet ist, desto weniger taugt es für Wildtiere als Versteck. Wenn man hindurchschauen kann, ist es optimal.

– Schon beim Sammeln des Brennmaterials sollte darauf geachtet werden, keine Wildtiere in ihrem Winterschlaf zu stören.

– Totholzstapel sind ideale Behausungen für viele Säugetier- und Insektenarten. Sie nicht abzubrennen und dauerhaft den Tieren und der Natur zu überlassen, rettet Leben und trägt zum Artenschutz bei.

– Viele Menschen wissen nicht, wie gefährlich der Osterfeuer-Brauch für Wildtiere ist. Es ist deshalb sinnvoll, Bekannte und Verwandte über die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen aufzuklären.