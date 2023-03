Handys und Klamotten weg: Gewalttätige Diebstähle durch Jugendliche in Luxemburg

LUXEMBURG-STADT. Die Police Grand-Ducale meldet zwei gewalttätige Raubüberfälle in der Hauptstadt des Großherzogtums.

Im Stadtpark, avenue Monterey, war ein Jugendlicher nahe des Kiosks von drei jungen Männern aufgefordert worden, sein Mobiltelefon zu übergeben. Da der Jugendliche das Handy nicht mit sich führte, wurden ihm alsdann sein Kapuzenpullover und seine Umhängetasche abverlangt. Als er der Aufforderung nicht umgehend nachkam, griffen die jungen Männer ihn an, entwendeten ihm die geforderten Gegenstände und liefen anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Park Kinnekswiss davon. Die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Angreifer sollen zwischen 17 und 18 Jahre alt gewesen sein, davon zwei von asiatischer und einer von afrikanischer Herkunft. Alle drei Täter trugen Kapuzenpullover, davon einen weißen Nike Hoodie, einen weißen Lacoste Hoodie und einen blauer Lacoste Hoodie.

Sodann wurde gestern gegen 18.10 Uhr in der rue Pierre d’Aspelt ein junger Mann von drei anderen jungen Männern angegriffen, die ihm sowohl zwei Mobiltelefone und einen Laptop entwendeten.

Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Boulevard Grande-Duchesse Charlotte und Place de l’Étoile.

Der verletzte Betroffene ist anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert worden.

Anlässlich der Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Beschreibung der Angreifer: alle drei Personen um die zirka 15-16 Jahre alt.

Täter 1: korpulent, 1,75 Meter groß, von nordafrikanischer Herkunft, schwarzes Haar, trug einen beigen Kapuzenpullover

Täter 2: zirka 1,62 Meter groß, schwarzes Haar, trug einen weißen Pullover mit farbigen Elementen

Täter 3: zirka 1,65 Meter groß

Zweckdienliche Hinweise in beiden Fällen werden von der Polizeidienststelle Luxemburg per Telelefon: (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)