Drei gegen einen: Gewalttätiger Raubüberfall in Luxemburg

CLERF. In der Nacht vom 11.3. auf den 12.3.2023 wurde ein junger Mann Opfer eines gewalttätigen Diebstahls auf einem Parkplatz beim Gymnasium in Clerf. Dies, nachdem er eine Veranstaltung in Consthum verlassen und mit einem Bus gegen 3.45 Uhr am Parkplatz in Clerf angekommen war.

Dabei hatten die drei mutmaßlichen Täter den Bus ebenfalls verlassen, das Opfer angegriffen und sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse gestohlen, bevor sie anschließend in Richtung Clerf-Zentrum flüchteten.

In diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Tathergang und/oder den mutmaßlichen Tätern verfügen.

Hinweise sollen bitte der Polizeidienststelle Troisvierges unter der Telefonnummer (+352) 244 87 1000 oder per E-Mail an police.troisvierges@police.etat.lu gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)