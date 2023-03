Taschenlampen-Schein in Pizzeria: Einbrecher wird festgenommen und landet in der JVA

QUIERSCHIED. Wie die Polizei Sulzbach mitteilt, informierte eine Anwohnerin in der Nacht zum heutigen Sonntag, 19.03.23, gegen 04.30 Uhr die Polizei, dass sich Personen mit Taschenlampen in einem italienischen Restaurant in Quierschied aufhalten würden.

Bei Eintreffen der Polizei konnten zwei verdächtige Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgestellt werden. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige war der Polizei bereits bekannt. Er führte einen größeren Geldbetrag sowie fremde Dokumente mit sich. Ermittlungen ergaben das sowohl das Bargeld, als auch die Dokumente aus der Pizzeria entwendet werden.

Die weibliche Person verlor zudem vermutlich bei der Tatbegehung im Restaurant ihr Smartphone, welches anschließend durch die Polizeikräfte sichergestellt werden konnte.

Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Mutter übergeben.

Der beschuldigte, männliche Täter, wurde beim Bereitschaftsgericht in Saarbrücken vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen und der JVA-Saarbrücken überstellt.