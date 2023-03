Vulkaneifel: Achtjähriger sitzt abends am Straßenrand – Polizei greift nach Suchaktion vermisstes Kind auf

OBERBETTINGEN. Wie die Polizei Daun mitteilt, wurde die sie am gestrigen Samstag, 18.03.2023, gegen 20.04 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen über ein am Straßenrand sitzendes Kind im Alter von etwa acht Jahren in Oberbettingen informiert.

Während der Anfahrt der Beamten hatte sich das Kind zwischenzeitlich entfernt.

Durch die Polizisten wurde umgehend mit starken Kräften eine koordinierte Suchmaßnahme durchgeführt, was erfreulicherweise zum schnellen Aufgreifen des Kindes führte.

Die Eltern hatten das Fehlen des Kindes in der Art noch nicht bemerkt. Das Kind konnte den Eltern übergeben werden.