Trier: Jedes Kind hat das Recht auf Bildung – Tolle Ranzenspende für Erstklässler

TRIER. Mit Unterstützung des Deutschen Kinderhilfswerks können 20 neue Schulranzen an Erstklässlerinnen und Erstklässler aus finanziell schwierigen Verhältnissen verteilt werden, um ihnen einen guten Schulstart zu ermöglichen. Dies teilte die Stadt Trier am Freitag mit.

Darüber freuen sich Elisabeth Schädler (Sozialarbeiterin in der Kita Christ-König), Melanie Krein-Jäkel (Sozialarbeiterin in der Kita Walburga-Marx-Haus), Sandra Rouhi (Leiterin triki-Büro) und Birgit Schettgen (Leitung Kita Christ-König). Zwölf Ranzen, die mit Federmappen, Buntstiften, Schulheften und einem Sportbeutel gefüllt sind, werden an Kinder der Kita Christ-König übergeben und acht an Kinder im Walburga-Marx-Haus. Vermittelt und überreicht wurde die Spende vom triki-büro, dem Trierer Kinder- und Familienbüro. Es ist die Trierer Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerkes und unterstützt in seiner Arbeit Familien und vermittelt bei Bedarf auch Geld- und Sachspenden des Deutschen Kinderhilfswerkes an Einrichtungen und Familien.

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung

Claudia Keul, Referentin Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerkes, betont: „Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und eine faire Chance – egal aus welchem Elternhaus es kommt. Seit fast 20 Jahren organisiert das Deutsche Kinderhilfswerk jährlich eine bundesweite Schulranzenaktion für Kinder aus Familien, in denen finanzielle Schwierigkeiten herrschen.“

Sandra Rouhi vom triki-Büro ist bereits auf der Suche nach einem Sponsor, der die Ranzen im nächsten Jahr stiften würde. Interessenten könnten sich direkt an das triki-Büro wenden: 0651/718-4546 oder per Mail an mail@triki.de.

(Quelle: Stadt Trier)