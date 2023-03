Dreister Diebstahl in Luxemburg: Unbekannte klauen roten Traktor mit Schneidezange

ESSINGEN. Im Zeitraum zwischen dem 15.3. und dem 16.3.2023 wurde ein roter Traktor der Marke Massey-Ferguson mit luxemburgischen Erkennungstafeln in Essingen entwendet. Der Traktor war mit einem Frontlader sowie mit einer Schneidezange ausgestattet.

In dieser Sache sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtung gemacht haben oder über sonstige Hinweise verfügen.

Zweckdienliche Informationen sollen bitte an die Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an police.mersch@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Duclae)