Einbruch in Ganztagsschule: Elektrogeräte und Bargeld geklaut

BEXBACH. Im Tatzeitraum vom 14.3., 17.00 Uhr, bis zum 15.3.2023, 7.45 Uhr, kam es in der Höcherbergstraße in Bexbach-Frankenholz zu einem Einbruchsdiebstahl in das Martin-Niemöller-Haus, das von der protestantischen Kirchengemeinde sowie von der Stadt Bexbach als freiwillige Ganztagsschule genutzt wird.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich u.a. durch Öffnen eines Kellerfensters Zutritt zum Gebäude. Es wurden mehrere Elektronikgeräte sowie ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)