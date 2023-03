Luxemburg: Von Maskierten in Wohnung überfallen – Täter gingen äußerst gewalttätig vor

STEINSEL. Am Freitag, dem 10.3.2023, wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Steinsel gegen 20.00 Uhr von mehreren maskierten Personen in ihrer Wohnung überfallen. Die Täter gingen hier äußerst gewalttätig vor.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wem sind zwischen 19.00 und 20.30 Uhr am 10.03.2023 verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge im Raum Steinsel, Bereldingen, Walferdingen und/oder Bridel aufgefallen?

Wer konnte in dieser Umgebung ein mit hoher Geschwindigkeit flüchtendes Fahrzeug beobachten?

Sämtliche Informationen sollen bitte an die Kriminalpolizei, Abteilung – Répression du Grand Banditisme, unter der Telefonnummer: (+352) 244 60 1010 (während den Bürostunden) oder per E-Mail:spj.rgb@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)