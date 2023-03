++ Region Aktuell: Festnetz und Internausfall – Grund ist beschädigtes Kabel in Trier West ++

TRIER. Im Trierer Westen sind großflächig Festnetz-Telefonanschlüsse ausgefallen. Betroffen sind auch die Ortsgemeinden Aach, Welschbillig, Newel, Igel, Kordel, Langsur und Trierweiler in der zum Kreis Trier-Saarburg gehörenden Verbandsgemeinde Trier-Land.

Wie die Stadt Trier mitteilt, ist der Grund ein bei Arbeiten beschädigtes Kabel in Trier-West. Derzeit wird an der Reparatur der Kabel gearbeitet, die Störung kann aber länger andauern. Weil von diesem Ausfall auch die Erreichbarkeit der Notrufe betroffen ist, hat die zuständige Integrierte Leitstelle in Trier auch über Warnapps und Cell-Broadcast gewarnt.

Bitte nutzen sie bis dahin zum Absetzen von Notrufen das Handy – das Mobilfunknetz in Trier ist nicht betroffen. In den betroffenen Ortsgemeinden in Trier-Land sind auch die Feuerwehr-Gerätehäuser besetzt, in denen Notrufe abgesetzt werden können. Schauen sie bitte auch nach Nachbarn, Bekannten und Verwandten.

(Quelle: Stadt Trier)