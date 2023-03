Eine neue Zeit braucht neue Helden: Neues Prinzenpaar für Ehrang/Quint

EHRANG/QUINT. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. hat designierte Tollitäten und stellt turnusgemäß in der Session 2023/2024 das Prinzenpaar von Ehrang/Quint.

Ehrang/Quint rüstet sich für die kommende Karnevalssession. Auf dem Heringsessen im Ernst-Freichel-Saal des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes stellte der Verein am vergangenen Samstag die designierten Tollitäten für die neue Session vor: Captain Kyllania, Prinz Andreas I. (Wagner) von mächtigen Klängen und stählerner Last und Lady Kyllania, Prinzessin Ingrid III. (Wagner) vom blauen Anker mit gewaltiger Planungskraft. Inthronisiert werden sie am 11. November. Im wahren Leben sind Prinz und Prinzessin Geschwister.

Damit gibt es nach drei Jahren wieder neue Tollitäten im flächenmäßig größten Stadtteil Triers. 2021 hatte Andrea Schmitt von der Schwestergesellschaft KG Rot-Weiß Ehrang als Prinzessin Andrea die ¼ vor 11te die Regentschaft übernommen und die Jahre 2022 und 2023 angehangen, da in den vergangenen drei Jahren auch in Ehrang das Brauchtum coronabedingt weitgehend ruhte. „Auch wenn es langweilig klingt, wünsche ich dem neuen Prinzenpaar eine ganz normale Session ohne Zwischenfälle wie Corona oder Flut“, sagte die scheidende Prinzessin auf der Bühne des Heringsessens.

Lang gediente Aktive mit reichlich Karnevalserfahrung

Ingrid (40) arbeitet bei einem weltweit führenden Logistikdienstleister in Luxemburg. Die gelernte Industriekauffrau und Diplom-Betriebswirtin bringt für das jecke Amt reichlich Erfahrung mit. Gebürtig aus Ehrang und wohnhaft in Schweich ist sie seit 1991 Mitglied im Verein und war 12 Jahre Gardistin der Tanzgruppen. Auch beim Theater konnte man sie 2005 bei „Ein Hauch von Nerz“ auf der Bühne erleben und sie verstärkt den Vorstand seit 2022 als Organisationsleiterin.

Ihr Bruder Andreas (38) ist seit 1995 Mitglied und seit 1999 als Schlagzeuger fester Bestandteil der vereinseigenen Musikgruppe „Ehriker Kaapeskääp“. Ebenfalls in Schweich wohnhaft, ist der Diplom-Betriebswirt als Niederlassungsleiter bei einem international tätigen, deutschen Transport- und Logistikunternehmen tätig.

Ob Vorstandsarbeit, Gardetanz oder Musik: Engagement impliziert für beide immer auch die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. Beide organisieren seit Jahren gemeinsam den lebenden Adventskalender in Schweich.

Fokus auf den Erhalt des Brauchtums

„Der Zeitpunkt für uns, Prinzenpaar zu werden, erschien uns absolut perfekt, denn ziemlich genau vor 11 Jahren waren unsere Eltern Prinzenpaar“, so die Geschwister. Als Prinzenpaar möchten sie zur Pflege und zum Erhalt des Brauchtums vor allem vor Ort beitragen und nach den dunklen Zeiten wieder für ein sicheres Gefühl in Ehrang/Quint sorgen – passend zum Sessionsmotto: „Der Ehriker Foasenicht droht keine Gefahr, unsre Superhelden beschützen Kyllania!“.

Den neuen Regenten zur Seite steht auch ein Hofstaat: Die Hofdamen Sandra Kordel (Guardian Girl, Herrscherin über die heldenhaften Garden) und Laura Bous (Miss Midnight, Wächterin über die glanzvollen Nächte) sowie Adjutant Thomas Reiland (Rockin‘ Rooster, Meister der fesselnden Melodien).

Aufgrund des noch über ein längeres Zeitfenster weiter in der Sanierung befindlichen Bürgerhauses will sich der Verein frühzeitig mit der Planung für einen alternativen Veranstaltungsort beschäftigen. „Ob wir in der kommenden Session wieder nach Biewer ausweichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die es in den nächsten Wochen zu klären gilt“, so Dennis Labarbe, 1. Vorsitzender des Vereins. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.)