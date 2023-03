Tarifkonflikt geht weiter: Zweitägiger Warnstreik am Krankenhaus Saarburg

SAARBURG. Wie der SWR berichtet, kommt es am Krankenhaus in Saarburg am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch zum Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi hat hierzu aufgerufen.

Die Notfallversorgung sei aber sichergestellt. Wie beim letzten Warnstreik werden stationäre Patienten sowie Notfälle versorgt. Planbare Operationen werden, wenn möglich, verschoben.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Gesundheitswesen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. sie fordert für die Beschäftigen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich. In Rheinland-Pfalz werden auch die Kliniken in Kaiserslautern, Worms und Ludwigshafen bestreikt. (Quelle: SWR)