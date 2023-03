Region: Im allerletzten Moment eingeschert – BMW verursacht Auffahrunfall

IDAR-OBERSTEIN. Bereits am Montag, dem 6.3.2023, ereignete sich gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der zweispurigen Fahrbahn der Emil-Kirschmann-Brücke in Fahrtrichtung Mainzer Straße in Idar-Oberstein.

Hierbei scherte ein weißer BMW von der Rechtsabbiegesrpur unmittelbar vor einem Teleskopstapler, etwa fünf Meter vor der roten Lichtzeichenanlage, auf die Linksabbiegespur ein. Es kam folglich zu einem Auffahrunfall des Teleskopstaplers auf den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)