Versuchter Mord: Mann nach Messerangriff an Bushaltestelle in U-Haft

BAD KREUZNACH. Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Bad Kreuznach ist ein 32-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei er bereits in der vergangenen Woche einem Haftrichter vorgeführt und daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der Beschuldigte habe sich noch nicht selbst zur Tat geäußert, hieß es weiter.

Vergangenen Donnerstag soll der 32-Jährige während eines Streits mit einem Messer mehrfach auf einen 26-Jährigen an einer Bushaltestelle eingestochen haben. Den Angaben nach floh er anschließend vom Tatort, wurde von der Polizei aber einige Stunden später in Bad Kreuznach festgenommen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Teile der Tatwaffe konnten den Angaben zufolge sichergestellt werden.