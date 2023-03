Schock für Eltern in Speicher: Kita der Vinzentinerinnen macht zu

SPEICHER. Die Kita im Sankt Vinzenzhaus in Speicher wird im Sommer 2025 geschlossen, wie der SWR berichtet. Der Nonnenorden der Vinzentinerinnen habe dies den Eltern per E-Mail mitgeteilt.

An dem in die Jahre gekommenen Gebäude haben Sanierungsarbeiten bereits begonnen, die nun aber wohl nicht fortgesetzt werden. Nach einer Kostenschätzung sei eine wirtschaftliche Sanierung nicht mehr darstellbar, schrieben die Vinzentinerinnen in ihrer Mail.

Die Nachricht kam sowohl für die Eltern wie für die Verbandsgemeinde völlig überraschend. Kita-Plätze sind rar, die städtische Kita überfüllt. Laut Bürgermeister Marcus Konrad (CDU) soll nun schnell eine Lösung gefunden werden.

Die Kita der Vinzentinerinnen wird derzeit von 50 Kindern besucht. (Quelle: SWR)