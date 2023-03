“Werden alles reinhauen”: Eintracht Trier am Samstag zu Gast beim 1. FSV Mainz 05 II

TRIER. Eintracht Trier bestreitet am Samstagmittag mit seinem neuen Chefcoach Andreas Zimmermann das Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 II.

Die Ausgangslage der Eintracht ist schwierig. Nach der klaren Niederlage gegen den TSV Steinbach Haiger und der Entlassung von Ex SVE- Cheftrainer Josef Cinar wird beim Auswärtsspiel in Mainz erstmals der neue SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann an der Seitenlinie stehen. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone vier Punkte.

Der Gegner 1. FSV Mainz 05 II steht mit 29 Punkten auf Platz zehn der Regionalliga Südwest. Im heimischen Bruchwegstadion lief es in dieser Saison noch nicht so richtig (nur 9 Punkte nach 10 Spielen). In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte der FSV 13 Punkte einfahren (3 Siege; 4 Unentschieden; 3 Niederlagen). Bester Angreifer der Mainzer ist der 22-jährige Kaito Mizuta mit sieben Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Vincent Boesen ist unter der Woche verletzungsbedingt ausgefallen. Tim Garnier (Aufbautraining), Yannick Debrah (Knieverletzung) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Uns erwartet morgen ein sehr starker Gegner. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit werden wir alles reinhauen, um am 118. Vereinsgeburtstag etwas zählbares mitzunehmen.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang traf der SV Eintracht-Trier 05 und der 1. FSV Mainz 05 II 16-Mal aufeinander (5 Siege Trier; 5 Unentschieden; 6 Siege Mainz). Das letzte Duell beider Mannschaften war am fünften Spieltag der aktuellen Regionalliga-Saison. Nach zwei späten Treffern durch Marvin Jung und Danny Schmidt musste sich die Eintracht am Ende vor 2.404 Zuschauern mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Das Spiel wird geleitet von der Unparteiischen Karoline Wacker. Ihr assistieren Jochen Rottner und Gregor Wiederrecht. Bislang leitete die 32-jährige FIFA-Schiedsrichterin 48 Spiele in der Regionalliga Südwest und 41 Oberligaspiele. Den SVE pfeift sie zum ersten Mal.