Kommunale Steuereinnahmen in Rheinland-Pfalz sprudeln – Rekord

MAINZ. Die Steuereinnahmen der rheinland-pfälzischen Kommunen haben erneut ein Rekordniveau erreicht.

Ihre sogenannten kassenmäßigen Steuereinnahmen betrugen 2022 insgesamt rund 6,8 Milliarden Euro. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, waren das gut 14 Prozent mehr als 2021, als mit 5,9 Milliarden Euro ebenfalls schon ein damaliges Rekordergebnis in der Landesgeschichte erzielt worden war.

Vor allem die Gewerbesteuern sprudelten 2022 noch mehr. «Erneut ist es die Landeshauptstadt Mainz, die herausragt: Mit rund 1,3 Milliarden Euro konnte sie ihre Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem bereits hohen Vorjahreswert fast verdoppeln», erklärte das Statistische Landesamt. In Mainz sitzt der weltweit erfolgreiche Impfstoffhersteller Biontech.

Doch nicht überall sprudelten die Steuereinnahmen so sehr. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz betonte unter Bezug auf die Zahlen der Statistiker hinsichtlich 2022: «Demnach haben die 24 Landkreise unter dem Strich erstmals seit 2014 wieder einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von über 26 Millionen Euro zu verkraften.» Ursächlich dafür seien vor allem die Ausgaben bei der Bewältigung des Zuzugs von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen, der Ausbau der Kitas infolge einer Gesetzesänderung von 2021 und die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).