Tarforst, Ruwer, Irsch und Pfalzel – “Dreck weg”-Tage in vier Trierer Stadtteilen

TRIER. In vier Trierer Stadtteilen finden im März „Dreck weg“-Tage statt:

In Tarforst treffen sich die Helfer am Samstag, 18. März, ab 9.30 Uhr, auf Einladung des Ortsbeirats am Augustinusplatz beim Einkaufszentrum an der Kohlenstraße. Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt. Handschuhe sind ebenfalls vorhanden, können aber auch gerne mitgebracht werden.

Das Programm in Irsch am Samstag, 18. März, steht unter dem Motto „Wir für uns“. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Burg. Nach Abschluss des Arbeitseinsatzes lädt Ortsvorsteher Karl-Heinz Klupsch zu einem kleinen Imbiss ein.

In Ruwer/Eitelsbach treffen sich die Helfer auf Einladung von Ortsvorsteherin Christiane Probst am Samstag, 25. März, um 10 Uhr, auf dem Parkplatz Hüsterwiese. Säcke, Handschuhe und Greifer werden zur Verfügung gestellt. Der Ausklang als Dankeschön für den Einsatz findet ebenfalls auf der Hüsterswiese statt.

In Pfalzel treffen findet der Dreck weg-Tag am Samstag, 25. März, ab 9 Uhr, statt. Treffpunkt ist vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Residenzstraße. Nach der Aktion wird es einen kostenlosen Imbiss für alle Helferinnen und Helfer im Feuerwehrgerätehaus geben.

(Quelle: Stadt Trier)