“Noch l(i)ebenswerter gestalten”: Meisburg ist “Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung”

MAINZ. Die Ortsgemeinde Meisburg ist am 3. März 2023 im Rahmen einer Feierstunde in Mainz von Innenminister Michael Ebling offiziell als sog. Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt worden. Hierdurch hat die Ortsgemeinde die Möglichkeit, ihre Anstrengungen in der Dorferneuerung unter aktiver Beteiligung der Dorfgemeinschaft zu verstärken.

Neben der Ortsgemeinde Meisburg sind weitere 20 Gemeinden als Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte ausgezeichnet worden. Die Anerkennung erfolgt für die Dauer von acht Jahren, in denen Fördermittel für öffentliche und private Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der Dorferneuerung werden Maßnahmen für die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde ergriffen. Themenschwerpunkte sind dabei u. a. die Auswirkungen des demografischen Wandels, die Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der Grundversorgung sowie der sozialen Daseinsvorsorge und der Erhalt bzw. die Wiederbelebung des Ortskerns. Das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde Meisburg aus dem Jahr 1994 ist veraltet und soll daher an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Ein wichtiger Baustein bei der Erarbeitung des Dorferneuerungskonzeptes ist die Dorfmoderation, bei welcher ein umfassender Beteiligungsprozess in Gang gesetzt wird, in dem die Bürgerinnen und Bürger sich aktiv mit der Gestaltung ihrer Gemeinde auseinandersetzen und gemeinsam ein Leitbild für die Zukunft entwickeln. Dabei werden aktuelle Themen und mögliche Herausforderungen diskutiert und eine passende Lösung erarbeitet. Dies fördert die Identifizierung mit dem eigenen Ort, sodass auch eine breite Akzeptanz für die gemeinsam erarbeiteten Vorhaben geschaffen wird.

Auf dieser Grundlage erfolgt die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes. Der Fokus liegt dabei auf strukturverbessernden Maßnahmen, die v. a. den Ortskern stabilisieren, wie beispielsweise der Umnutzung von leerstehenden Gebäuden, der Verbesserung des Dorfbildes oder der Förderung der Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative der Dorfbewohner. Aber auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll dabei nicht zu kurz kommen, denn die Dörfer werden auf Dauer nur Bestand haben, wenn sich junge Familien mit ihren Kindern an ihre Heimat binden. Zur Stärkung der Dorfgemeinschaft ist in Meisburg beispielsweise das Anlegen eines Dorfgartens geplant.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms können Vorhaben der Ortsgemeinde, aber auch privater Träger gefördert werden, so sind beispielsweise qualifizierte Bauberatungen für öffentliche und private Bauherren zur Stärkung der Innenentwicklung möglich.

„Ich freue mich, dass die Ortsgemeinde Meisburg als Schwerpunktgemeinde anerkannt wurde und so die Chance erhält, ihr Dorfentwicklungskonzept an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Die aktive Beteiligung der Dorfbewohner liefert wichtige Impulse für ein bürgernahes Dorfentwicklungskonzept, denn sie wissen genau, was ihre Heimat braucht, um sie in Zukunft noch l(i)ebenswerter zu gestalten“, erklärt Bürgermeister Thomas Scheppe im Rahmen der Feierstunde. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Daun)