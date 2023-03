Zurlaubener Ufer Trier – Sperrungen wegen Hochwasser und Baumpflegearbeiten

TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, ist aufgrund des vielen Regens am Wochenende mit Hochwasser an der Mosel in Trier zu rechnen. Am Zurlaubener Ufer gibt es am Samstag eine Sperrung.

Bereits gesperrt seien demnach die Wege entlang am Ration, am Areal an der Ruwermündung sowie an der Schiffsanlegestelle am Zurlaubener Ufer. Weitere Sperrungen könnten folgen.

Hinweis für Verkehrsteilnehmer: Wegen Baumpflegearbeiten steht am Samstag, 11. März in der Ascoli Piceno Straße wwischen 7 und 14 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts nur eine Spur zur Verfügung.