Keine Krankenkasse – keine Steuern: Mehrjährige Haftstrafen wegen Schwarzarbeit in großem Stil

KAISERSLAUTERN. Wegen Schwarzarbeit in großem Stil hat das Landgericht Kaiserslautern fünf Personen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die Angeklagten hätten eingeräumt, jahrelang Arbeiter beschäftigt zu haben, ohne Krankenkassenbeiträge und Steuern in der tatsächlichen Größenordnung gezahlt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt am Donnerstag mit.

Demnach erhielt der Hauptverantwortliche eine Gesamtstrafe von fünf Jahren, ein anderer wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Gegen weitere Personen ergingen Gesamtstrafen zwischen einem Jahr sowie drei Jahren und neun Monaten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die bisher nicht vorbestraften Personen leisteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Schadenswiedergutmachung in siebenstelliger Höhe, unter anderem durch Immobilienverkauf. Den Urteilen gingen Absprachen aufgrund der Geständnisse voraus, die das Verfahren abkürzten.

Nach Überzeugung des Gerichts schädigten die Verurteilten, die schwerpunktmäßig im Raum Ludwigshafen und der Rhein-Neckar-Region agierten, den Fiskus und Sozialversicherungsträgern in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro.