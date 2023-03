++ AKTUELL: Andreas Zimmermann wird neuer Cheftrainer von Eintracht Trier ++

TRIER. Eintracht-Trier stellt die Weichen für die Restrunde der Saison 2022/23 und verpflichtet Andreas Zimmermann als neuen Cheftrainer für die Blau-Schwarz-Weißen. Der 53-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Wir haben uns zunächst grundsätzlich die Frage gestellt, welches Profil ein neuer Trainer mitbringen sollte, um erfolgreich Fußball mit Eintracht-Trier zu spielen. Und Erfolg bedeutet in unserer aktuellen Situation den Klassenerhalt zu schaffen – nur darum wird es in dieser Saison gehen.

Wir sind uns sicher, dass Andreas die wichtige Position als Cheftrainer sehr gut ausführen wird. Er hat uns in den gemeinsam Gesprächen total überzeugt“, so Vorstandsmitglied Ingo Berens zur Verpflichtung von Andreas Zimmermann.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super und es hat von Sekunde eins an alles gepasst. Ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammen alles raushauen, werden wir unsere Ziele erreichen.“ freut sich der neue SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann über sein Engagement bei Eintracht-Trier.

Andreas Zimmermann absolvierte in seiner aktiven Laufbahn als Spieler unter anderem 105 Spiele in der 2. Bundesliga (7 Tore) und 157 Spiele in der Regionalliga (8 Tore). In diesem Zeitraum war er überwiegend bei den Profis von Hertha BSC Berlin und Rot Weiss Ahlen angestellt. Gegen Eintracht-Trier spielte er fünf Mal und erzielte dabei am 24.08.1996 beim 0:4 Auswärtserfolg der Ahlener sogar ein Tor im Trierer Moselstadion. Nach seiner aktiven Karriere betreute er zunächst die U19 von Rot Weiss Ahlen (4 Spiele). In diesem Zeitraumstand er zusätzlich als Interimstrainer in der 2. Bundesliga (2 Spiele) und im DFB Pokal (1Spiel) an der Linie. Von Ahlen wechselte er dann für zwei Jahre als U19-Trainer zum FC Ingolstadt 04, wo er den Aufbau des NLZ unterstützte.

Danach folgte ein Engagement beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena (21 Spiele). In den folgenden drei Saisons war er bei Rot-Weiß Oberhausen (85 Spiele) als Cheftrainer im Amt. Nach jeweils einer Saison beim VSG Altglienicke (40 Spiele) und dem Wuppertaler SV (12 Spiele) kehrte Zimmermann wiederzurück zu Rot Weiss Ahlen (89 Spiele), wo er bis zum 29.11.2022 als Trainer aktiv war.

Bereits am heutigen Donnerstagabend wird Zimmermann den Trainingsbetrieb leiten und auch beim Spiel am Samstag in Mainz für den SVE an der Seitenlinie stehen. Der Vertrag des 53-jährigen läuft bis zum 30.06.2024