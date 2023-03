Großangelegte Verkehrskontrollen in Luxemburg: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

REDINGEN/SAEUL/ETTELBRÜCK. Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne mit Fokus auf den Sicherheitsgurt hat die Police Grand-Ducale am gestrigen 8.3.2023 Verkehrskontrollen in Redingen an der Attert, in Saeul und in Ettelbrück durchgeführt, wobei insgesamt 49 Verstöße festgestellt wurden.

Unter anderem hatten in vier Fällen Fahrer oder Passagiere während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt. 22 Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatten.

In drei weiteren Fällen wurden Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt und bei drei Fahrzeugen war die uneingeschränkte Sicht nicht gewährleistet.

Bei drei weiteren Fahrzeugen fehlten Teile der obligatorischen Sicherheitsausrüstung (Warndreieck und Warnweste) und in fünf Fällen konnten nicht alle Fahrzeugdokumente vorgezeigt werden.

Ein Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da sein Wagen trotz winterlicher Wetterverhältnisse mit Sommerreifen ausgestattet war. (Quelle: Police Grand-Ducale)