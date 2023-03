Angriff auf Radfahrerin am Trierer Weinstand: Mann wegen Körperverletzung angeklagt

TRIER. Am 14.3. beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafverfahren wegen Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Staatsanwaltschaft Trier wirft dem zum Tatzeitpunkt 32-jährigen Angeklagten aus Trier vor, im August 2022 eine Fahrradfahrerin verletzt zu haben.

Der Angeklagte soll die im Bereich des Trierer Weinstands mit ihrem Fahrrad fahrende Geschädigte aus Verärgerung umgestoßen haben, wodurch diese sich eine Impressionsfraktur im Knie zugezogen haben soll, die sie mehrere Wochen lang gesundheitlich eingeschränkt haben soll. (Quelle: Amtsgericht Trier)