Weil ihn das Weinen gestört hat: Mann pöbelt in Einkaufspassage Baby an und verprügelt Vater

KAISERSLAUTERN. Weil ein weinendes Baby ihn mutmaßlich störte, soll ein Unbekannter in einer Einkaufspassage in Kaiserslautern auf einen 44-Jährigen eingeschlagen haben.

Der Unbekannte habe das Baby im Kinderwagen am Dienstag «angepöbelt», ehe es zum Angriff kam, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Als der 44-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, den Rüpel ansprach, habe dieser ihn gegen den Oberschenkel getreten und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Er erlitt eine blutende Wunde an der Unterlippe. Anschließend habe der Angreifer die Passage verlassen. Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Zeugen.