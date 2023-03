Eifel: “Suff-Fahrer” kracht mit über drei Promille in den Gegenverkehr

MENDIG. Wie die Polizei Mayen mitteilt, ereignete sich am heutigen Mittwoch, 08.03.2023, gegen 12.30 Uhr an einer Kreuzung in Mendig ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Euskirchen (NRW) mit seinem Pkw die Poststraße in Richtung Pellenzstraße befahren. Als er an einer Kreuzung nach rechts in die Heidenstockstraße abbiegen wollte, kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der o.g. Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als drei Promille Atemalkoholkonzentration.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.