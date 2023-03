Luxemburg: Rund 80 Unfälle auf glatten Straßen am Morgen

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurden der Polizei am heutigen Mittwochmorgen, 08.03.2023, zwischen 07.00 und 12.00 Uhr rund 80 Unfälle im ganzen Land gemeldet. In den meisten Fällen wurden Fahrzeuge gemeldet, die aufgrund der Straßenverhältnisse verunfallt waren.

Beim Großteil der Unfälle handelte es sich um Auffahrunfälle oder um Fahrzeuge, die von der Strasse abgekommen waren und es blieb es beim Materialschaden. Aufgrund einiger Unfälle mussten allerdings Straßen gesperrt werden, so etwa in der rue Basse in Soleuvre kurz nach 7.00 Uhr, wo es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw kam oder auf der N12 bei Goesdorf, wo ein Bus ohne Fahrgäste in den Seitengraben geraten war.

Zwischen Schoos und Fischbach war gegen 10.00 Uhr ein Fahrzeug verunfallt und anschließend auf dem Dach gelandet. Die Fahrerin wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Wir bitten darum weiterhin vorsichtig zu fahren und die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.