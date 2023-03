Luxemburg: Alko-Fahrer steht mit demoliertem PKW auf Brücke – massiver Widerstand gegen Polizei

LUXEMBURG-STADT. Einer Streife der Police Grand-Ducale fiel kurz nach Mitternacht am heutigen 8.3. auf der Buchler-Brücke in Luxemburg-Stadt ein Fahrzeug auf, das stark beschädigt mitten auf der Fahrbahn stand. Als die Beamten den Fahrer ansprachen, zeigte dieser deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein Alkoholtest auch bestätigte.

Allerdings wurde der Fahrer nach dem Test zunehmend aggressiver, weshalb entscheiden wurde, ihn zu immobilisieren. Jedoch setzte der Fahrer sich dermaßen zur Wehr, dass mehrere Beamte und der Einsatz von Pfefferspray nötig waren, um ihn schlussendlich zur Dienststelle zu bringen.

Dort wurde er ärztlich untersucht und das provisorische Fahrverbot wurde ihm zugestellt, bevor er anschließend aufgrund seines alkoholisierten Zustands im Arrest untergebracht wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)