Das Murmeltier grüßt wieder: Nächster Geldautomat in RLP gesprengt

MAINZ-FINTHEN. Am heutigen Morgen meldeten mehrere Anwohner um 2.21 Uhr ein Knallgeräusch im Sertoriusring in Mainz-Finthen. Weitere Zeugen gaben an, dass die SB-Stelle, ein Pavillon auf dem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einem Drogeriemarkt, offenbar gesprengt worden war. Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Der Bereich rund um den Tatort ist derzeit noch abgesperrt. Es entstand nur Sachschaden, verletzt wurde niemand. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)