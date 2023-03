Eifelkreis: Einbruch auf Firmengelände – Traktorreifen mit Teleskoplader geklaut

AUW BEI PRÜM. In der Nacht vom 28.2. auf den 1.3.2023 kam es in der Zeit zwischen 2.00 und 5.00 Uhr zu einem Einbruch auf dem Firmengelände der TAB GmbH Technik für Agrar & Bau in Auw bei Prüm. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Anschließend starteten sie einen dort abgestellten Teleskoplader und transportierten damit zwei auf einer Palette abgelegte Traktorhinterreifen der Marke BKT ab.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhren sie mit dem Teleskoplader die Straße “Auf Igeler” ca. einen Kilometer weiter zu einer Wiese, wo die Reifen entweder umgeladen oder auf einen entsprechenden Traktor montiert wurden. Anschließend stellten sie den Teleskoplader wieder auf dem Firmengelände ab. Darüber hinaus zerschnitten sie noch die Bremsschläuche eines auf dem Firmengelände abgestellten neuen Mist-Streuers. Danach verließen sie unerkannt das Firmengelände.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 3500 Euro betragen. (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)