Ex verprügelt und ausgeraubt: Messer-Mann festgenommen!

SAARBBRÜCKEN. Am Samstag, 04.03.2023, wurde der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Saarbrücker Innenstadt mitgeteilt, dass ein Mann seine Freundin verprügeln würde.

Im Hausflur befinde sich überall Blut, es sei lautes Geschrei wahrnehmbar. Die ersten Ermittlungen am Wohnanwesen ergaben, dass ein 36-jähriger Mann in die Wohnung seiner ehemaligen 29-jährigen Lebensgefährtin eingedrungen war, diese mittels Messer mit dem Leben bedrohte, sie mehrfach ins Gesicht schlug und, nachdem er ihr ein I-Pad entwendete, zu Fuß flüchtete. Im Zuge einer Tatortbereichsfahndung konnte der Mann noch in der näheren Umgebung festgenommen werden. Zuvor versuchte er, das Diebesgut unter einem Fahrzeug zu verstecken, was allerdings von Zeugen beobachtet wurde. Der Täter, der im Bereich der Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität erheblich in Erscheinung getreten ist, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken beim hie