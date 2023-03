BERTRANGE. Am 3.3.2023 trafen die Beamten der Police Grand-Ducale gegen 17.00 Uhr zwei Personen auf dem Parkplatz eines Großfläschenkaufhauses in Bertrange an, die bereits zuvor vor einem Kaufhaus in Capellen versucht hatten, Passanten Uhren anzubieten.

Festgestellt wurde, dass die Personen keine Handelsermächtigung besaßen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme sämtlicher Uhren an. Es wurde Protokoll wegen illegalen Handels errichtet. (Quelle: Police Grand-Ducale)