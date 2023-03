Raser, Handysünder, Gurtmuffel: Polizei kontrolliert auf “Pellinger” und in Trier-Nord

TRIER. Am Freitag, dem 3.3.2023, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Trier zunächst eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße B268 (Pellinger Straße) durch. Im Zeitraum von 9.30 bis 11.15 Uhr konnten im Bereich einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag betrug 98 km/h.

Des Weiteren war einer der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis; gegen ihn wurde ein separates Strafverfahren eröffnet. Zusätzlich wurde eine Strafanzeige gegen die Fahrzeughalterin wegen Zulassens des Führens des Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde eine Standkontrolle im Stadtteil Trier-Nord mit dem Schwerpunkt der Überwachung der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen eingerichtet. Im Zeitraum von 12.30 bis 14.15 Uhr konnten hiergegen insgesamt 13 Verstöße sowie zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle herrschte ein relativ hohes Verkehrsaufkommen.

Die Polizei Trier appelliert eindringlich an die Fahrzeugführer, die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt zu unterlassen. In der Vergangenheit kam es aufgrund dessen vermehrt zu Verkehrsunfällen. Durch dieses Verhalten bringen Autofahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr! (Quelle: Polizeiinspektion Trier)