Bei Rot über die Ampel: Motorrad-Fahrer über PKW geschleudert – schwerverletzt

KAISERSLAUTERN. Am gestrigen Samstag, 4.3.2023, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Mannheimer Straße in Kaiserslautern in Richtung Hochspeyer. An der durch Ampelanlage geregelten Einmündung Mannheimer Straße/Daennerplatz wollte ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW bei grün zeigender Ampel nach links in Richtung Mannheimer Straße einbiegen.

Der Motorradfahrer missachtete die für ihn geltende, rot zeigende Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde über den PKW gegen eine Ampelanlage geschleudert und hierbei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste je eine Fahrspur für den Verkehr für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 41.000 Euro. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)