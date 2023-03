Zu Fuß geflohen: Motorroller-Diebe geben Fersengeld

BENDORF. Am Freitag, den 3.3.2023, kam es in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Rollerdiebstahl in der Frankenstraße in Bendorf/Rhein. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller der Marke Rex, der in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses abgestellt war.

Gegen 22.00 Uhr sollte dann in der Koblenzer Innenstadt ein Motorroller, der mit zwei Personen besetzt war, von Beamten der Polizei in Koblenz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer des Motorrollers die Kontrollabsicht wahrnahm, blieb dieser abrupt am Fahrbahnrand stehen und sprang zusammen mit seinem Sozius von dem Motorroller ab. Anschließend flüchteten beide Personen zu Fuß in Richtung Löhrstraße. Der Motorroller fiel durch das Abspringen zu Boden.

Die anschließende Nahbereichsfahndung nach den beiden, flüchtigen Personen verlief erfolglos. Im Rahmen der Überprüfung des zurückgebliebenen Motorrollers konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um den zuvor in Bendorf entwendeten Motorroller der Marke Rex handelte. Dieser wurde daraufhin sichergestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Bendorf)