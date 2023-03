Crash auf Bundesstraße: Zwei Personen ins Krankenhaus – Fahrer ohne Lappen flieht zu Fuß

NEUWIED. Am gestrigen Samstag ereignete sich gegen 22.00 Uhr auf der B42 ein Verkehrsunfall. Ein beteiligter PKW fuhr an der Anschlussstelle Distelfeld auf die B42 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn wurde der Wagen von einem weiteren PKW erfasst, der die B42 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen befuhr.

Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, kollidierten mit der Schutzplanke und kamen letztlich schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein drittes Fahrzeug durchfuhr anschließend das Trümmerfeld und wurde hierbei ebenfalls beschädigt.

Nach dem Stillstand stieg der Fahrer des PKWs, der sich auf der Durchgangsfahrbahn befand, aus und flüchtete fußläufig in Richtung Neuwied-Block. Nach kurzer Flucht konnte er im Rahmen von unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Als Begründung für seine Flucht nannte er einen aktuellen Fahrerlaubnisentzug.

Die beiden Insassen des Fahrzeugs, das auf die B42 aufgefahren war, wurden zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Den flüchtigen Fahrer erwarten neben einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)