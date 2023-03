Suff-Fahrer dreht sich mehrfach auf Autobahn – bei Wohnungsdurchsuchung festgenommen

SAARBRÜCKEN. Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 7.05 Uhr auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis auf der Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke ein Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben sei ein Kleinwagen mit der Leitplanke kollidiert, habe sich mehrfach gedreht und stehe entgegen der Fahrtrichtung auf der BAB 620.

In der Folge gingen weitere Meldungen ein, wonach der PKW von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Saarlouis weitergeführt wurde. Der Wagen wurde schließlich an der Halteranschrift festgestellt. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Antrag auf Wohnungsdurchsuchung beim Bereitschaftsgericht Saarbrücken gestellt und von dort angeordnet. Im diesem Zuge der Wohnungsdurchsuchung konnte der nicht verletzte Unfallfahrer, 36 Jahre alt, in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Der Fahrer stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Darüber erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)