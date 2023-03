Crash in Luxemburg: Suff-Fahrer geht Polizisten an die Gurgel

LIVANGE. Am gestrigen Freitag, den 3.3.2023, wurde in der rue de Turi in Livange gegen 19.20 Uhr ein Auffahrunfall gemeldet, bei dem das Fahrzeug inmitten der Fahrbahn stand und der Fahrer bewegungslos im PKW saß.

Nachdem die Rettungssanitäter den Fahrer wieder zu Bewusstsein gebracht hatten, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Ethylotest verlief demnach positiv. Der Fahrer wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus veranstaltete er einen Aufstand und wurde zunehmend unkooperativer, wobei er zum Schluss einen Beamten am Hals packte. Der Führerscheinentzug wurde dem Fahrer zugestellt und der Führerschein wurde materiell entzogen. Des Weiteren wurde er wegen Rebellion protokolliert. (Quelle: dpa)