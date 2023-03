Luxemburg: Diebes-Trio klaut Pkw und droht Polizei bei Verfolgungsjagd mit Schusswaffe

LUXEMBURG/STADT. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde eine Polizeistreife in der Nacht auf Freitag gegen 01.20 Uhr in der Oberstadt in Luxemburg auf einen Pkw aufmerksam, an dem ein Fenster sichtbar beschädigt war.

Als die Polizisten ansetzten die Insassen zu kontrollieren, startete der Pkw durch und flüchtete. Die Polizei nahm die sofort die Verfolgung auf.

Während der Verfolgung des mit mehreren Personen besetzten Fahrzeuges, das durch die Stadt und anschließend auf die A4 gesteuert wurde, hielt der Beifahrer wiederholt eine Schusswaffe aus dem Fenster.

Die Fahrt führte weiter von der A4 auf die A13 in Richtung Petingen, wo das Fahrzeug kurz nach dem Grenzübergang in Petingen von den bereits in Kenntnis gesetzten belgischen Kollegen gestoppt werden konnte.

Anschließend wurden die drei Insassen festgenommen und die eingangs erwähnte Waffe sichergestellt. Weitere Überprüfungen bestätigten zudem, dass das Fahrzeug im Vorfeld gestohlen wurde.

Den Beteiligten wird unter anderem Rebellion gegen Beamte, Verstoß gegen das Waffengesetz, Bedrohungen, Fahrzeugdiebstahl sowie diverse Zuwiderhandlungen zur Straßenverkehrsordnung zur Last gelegt.

Es wurde zu keinem Zeitpunkt geschossen.