Wissing und Schmitt in Bitburg: Symbolischer Spatenstich für besseren Radverkehr

BITBURG. Wichtiger Schritt bei der Verwirklichung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Bitburg: Im Beisein zahlreicher Gäste überreichten der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, die Förderurkunde des BMDV und die Staatsministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt, den Zuwendungsbescheid des Landes Rheinland-Pfalz an Bürgermeister Joachim Kandels. Anschließend vollzogen alle gemeinsam einen symbolischen Spatenstich im Bereich des bisherigen Fußweges zwischen Willibrord-Straße und Talweg.

Gemeinsam mit dem Planungsbüro VIA und der regen Beteiligung der radsportbegeisterten Öffentlichkeit hat die Stadt Bitburg im Jahr 2021 ein neues Radverkehrskonzept entwickelt. In dem Konzept sind 131 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von rund 4,2 Millionen Euro festgeschrieben. Das Konzept verfolgt die Ziele, die Radverkehrsinfrastruktur in der Stadt Bitburg nachhaltig zur verbessern und insbesondere den Schulradverkehr sicherer und für die Kinder komfortabler zu machen. Darüber hinaus werden alle Stadtteile an die Innenstadt angebunden. Für die Ausführung wurde ein Arbeitskreis Radverkehr gegründet, der seine fachkundigen Empfehlungen zu den Beschlüssen in den städtischen Gremien gibt.

Ende 2020 hat der Bund ein neues Finanzhilfeprogramm aufgelegt. Ziel des Sonderprogramms „Stadt & Land“ ist der Aufbau eines sicheren, lückenlosen und baulich möglichst getrennten Radnetzes, sowohl in urbanen, als auch in ländlichen Räumen, die Verkehrsverlagerung durch den Umstieg vom Kfz aufs Fahrrad und die Bereitstellung moderner Abstellanlagen für Fahrräder und Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Lastenräder. Mit Fördermitteln aus dem Programm ist die Stadt Bitburg in der Lage, ihr Radverkehrskonzept zu verwirklichen und dazu auch noch viel schneller als erwartet. Die Stadt erhält neunzig Prozent der förderfähigen Kosten aus dem Programm, also exakt 3.853.948 Euro.

Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr erklärte: „Damit mehr Menschen das Fahrrad nutzen, brauchen wir in den Kommunen eine attraktive Radinfrastruktur. Das heißt: flächendeckende, lückenlose Netze, sichere Abstellmöglichkeiten und selbsterklärende Führungsformen, damit alle Menschen gut an ihr Ziel kommen. Mit unserem Sonderprogramm ‘Stadt und Land’ unterstützen wir die Länder und Kommunen dabei – so wie die Stadt Bitburg mit ihrem Radverkehrskonzept. Hier wird die Radverkehrsinfrastruktur ganzheitlich konzipiert und umgesetzt – von sicheren und durchgängigen Radwegen bis zu den Abstellmöglichkeiten. Mit vielen großen und kleinen Maßnahmen schafft die Stadt ein gutes Angebot an die Menschen für mehr klimafreundliche Mobilität. Das ist auch ein gutes Beispiel für viele weitere Kommunen in Deutschland.“

„Wir wollen gerade die kommunalen Radwege unterstützen“, sagte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt. „Ein gut ausgebautes und verkehrssicheres Radwegenetz belebt unsere Innenstädte und die Region. Mit dem neuen Radverkehrskonzept wird sich die Infrastruktur für den Radverkehr in der Stadt noch einmal deutlich verbessern. Insbesondere die Stadtteile und Nachbargemeinden werden vorbildlich angebunden. Damit bietet Bitburg den Bürgerinnen und Bürgern eine größtmögliche Wahlfreiheit bei ihrem persönlichen Mobilitätsmix.“ Jeder Euro, der in den Radverkehr fließe, sei zudem eine Investition in den Tourismus, so Schmitt. „Damit halten wir die Regionen und unsere Innenstädte gut erreichbar, attraktiv und lebendig.“

Bürgermeister Joachim Kandels: „Es ist uns eine große Ehre, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt die Übergabe der Förderurkunde des BMDV und die Förderzusage des Landes persönlich in Bitburg vornehmen und den symbolischen Spatenstich vollziehen. Ein herzliches Dankeschön dafür und an alle Beteiligten, die sich engagiert haben.“

Das Radwegekonzept ist ein Baustein zur Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Bitburg. (Quelle: Stadt Bitburg)