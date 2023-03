Mehrere Einbrüche in Luxemburg – ein Tatverdächtiger geschnappt

STEINFORT/BETTEMURG/LUXEMBURG. Gegen 18.45 Uhr wurde der Police Grand-Ducale ein Einbruch am 1.3.2023 in ein Haus in der rue de Hagen in Steinfort gemeldet. Dabei hatte(n) die oder der Täter sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Haus verschafft und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlt. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kurz darauf wurde ein weiterer Einbruch in ein Haus in der rue Sigefroi in Bettemburg gemeldet. Dabei hatte sich ein Täter über ein Fenster an der Rückseite des Hauses Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Ermittlungen wurden eingeleitet und auch hier war die Spurensicherung der Polizei vor Ort.

In der Nacht des 2.3.2023 wurde ein Einbruch in einen Kiosk in Luxemburg-Merl gemeldet. Kurze Zeit später konnte mutmaßliche Täter von einer Polizeistreife angetroffen und gestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, der heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)