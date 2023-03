++ Region: Sonniger Donnerstag – doch am Wochenende wird es wolkig ++

OFFENBACH. Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer erwartet ein sonniger Donnerstag, bevor es in ein bewölktes Wochenende geht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Donnerstag milde Temperaturen zwischen sieben und elf Grad voraus, dazu bleibe es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag bildet sich demnach verbreitet Frost und vereinzelte Reifglätte.

Für den Freitag erwarten die Meteorologen neblig-trübes Wetter mit vielen Wolken. Teilweise sei auch etwas Sprühregen dabei. Im Süden bleibe es häufiger heiter, am Nachmittag lockere es auch im Norden etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. Am Samstag und Sonntag bleibt der Himmel überwiegend bewölkt, wie die Wetterexperten erklärten. (Quelle: dpa)