Zurück in die Erfolgsspur: Eifel-Mosel Bären zu Gast bei den Darmstadt Dukes

BITBURG. Am kommenden Sonntag, 5.3., 18.45 Uhr, wartet auf das Team von Trainer Janega das letzte Auswärtsspiel der Saison bei den Darmstadt Dukes. Nachdem die letzten beiden Partien nicht erfolgreich, waren geht es für die Eifel-Mosel Bären aus Bitburg darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Die Dukes sind als Landesliga-Meister und Aufsteiger bis dato ohne Punkte in der Tabelle. Schaut man sich jedoch den Verlauf der letzten Spiele an stellt man fest, dass die junge Truppe sich weiterentwickelt hat. Gab es zu Saisonbeginn teils deutliche Niederlagen, hielt man in den letzten beiden Spielen durchaus dagegen. Gegen Bad Nauheim stand es bis sieben Minuten vor Schluss 3:4, letztendlich musste man sich aber mit 3:7 geschlagen geben. Den Dukes sollte man dennoch Respekt zollen, dass sie den Schritt in die Hessenliga gegangen sind und diesen auch Woche für Woche (trotz der hohen Niederlagen) weitergehen. Mit sechs bzw. fünf Toren sind Daniel Maier und Travis Brößler die treffsichersten Spieler.

Im Hinspiel brauchten die Bären 20 Minuten um ins Spiel zu finden. Nach dem ersten Drittel stand es sogar 1:1. Eine Leistungssteigung ab dem Mitteldrittel brachte die Bären letztendlich mit 12:5 auf die Siegerstraße. Im letzten Abschnitt des Hinspiels wurde es allerdings etwas wilder und am Ende fielen alleine neun Tore.

Der Spielverlauf sollte allen eine Warnung sein. Auch wenn die Favoritenrolle sicher auf Seiten der Bären ist, sollte man die Dukes aus Darmstadt nicht unterschätzen. Trotz Tabellenplatz fünf haben die Bären nach wie vor die Möglichkeit, das Final-Four zu erreichen. Hierfür muss allerdings in Darmstadt gewonnen werden, um am 26.3. zu Hause gegen die Frankfurter Löwen ein „Endspiel“ zu haben. (Quelle: Eifel-Mosel Bären Bitburg)